Άργος: Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, στη διάρκεια καταδίωξης που κατέληξε στον βαρύτατο τραυματισμό του.

Μετά την απολογία τους, που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων. Οι αστυνομικοί αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο ένστολοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο.

Όπως υποστήριξαν, οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί και έγιναν για να εκφοβίσουν τον 20χρονο και να τον αναγκάσουν να σταματήσει.

Άργος: Τι υποστήριξαν οι αστυνομικοί

Περιγράφοντας το τελευταίο στάδιο της καταδίωξης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είπαν ότι ο 20χρονος προσπάθησε τουλάχιστον δύο φορές να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητο, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, οι αστυνομικοί και ο νεαρός βρίσκονταν σε κίνηση, χωρίς σταθερή οπτική επαφή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν στόχευσαν προς το μέρος του με σκοπό να τον τραυματίσουν, αλλά πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν.

Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης. Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο του νεαρού εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο.

Η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, και αντιμετωπίζει δυσκολία στην επικοινωνία. Σύμφωνα με την ίδια, πήρε το αυτοκίνητο κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν, για να πάει για μπάνιο.

Η μητέρα του εκτιμά ότι ο νεαρός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών επειδή αγχώθηκε, καθώς είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο αστυνομικών, Πέτρος Κουκούλης, δήλωσε ότι οι εντολείς του δεν αποδέχονται σε καμία περίπτωση τον όρο «ενδεχόμενος δόλος».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστήριξε ότι ο νεαρός αντιμετωπίζει προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και, σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



