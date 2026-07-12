Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Πέθανε ο 20χρονος που είχε δεχθεί πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όπου η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα του 20χρονου εγκλωβίστηκε από περιπολικά.

Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επείγοντα διασωληνωμένος, με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση, ωστόσο, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 20χρονου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Η διαδικασία κράτησε εννέα ώρες και οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τι δήλωσε η μητέρα του 20χρονου

H μητέρα του 20χρονου ανέφερε, ότι το παιδί της ήταν αυτιστικό με αναπηρία 89%, και είχε δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο.

Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, και δεν σταμάτησε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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