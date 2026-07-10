Άργος: Νέα προθεσμία έλαβαν οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου

Νέα 24ωρη προθεσμία έλαβαν οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο στο Άργος.

Ο 20χρονος τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Νέα προθεσμία για τους κατηγορούμενους της καταδίωξης στο Άργος

Ο δικήγορος υπεράσπισης Πέτρος Κουκούλης υποστήριξε ότι ζήτησαν προθεσμία γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία, περιμένουν κρίσιμα έγγραφα και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο.

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου δήλωσε ότι η εντολέας της κατέθεσε στις 10:00 σήμερα το πρωί.

Τόνισε ότι ο 20χρονος είναι ένα πολύ φιλικό παιδί που είχε τραυματική εμπειρία στο παρελθόν για αυτό, σύμφωνα με τη μητέρα, ενδέχεται η αντίδρασή του στη συγκεκριμένη κατάσταση να μην ήταν η αναμενόμενη. Το παιδί έχει κάποια προβλήματα και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews