Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη

Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 20χρονος στο Άργος, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη.

Ο 20χρονος στο Άργος τραυματίστηκε σοβαρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (8/7), όταν πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, «σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομίσθη στα ΤΕΠ του Θριασίου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο και παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος των αστυνομικών που έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Δύο εξ' αυτών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία της νομοθεσίας περί όπλων και σοβαρή σωματική βλάβη.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Alpha δεν αποκλείεται -μέσα στην ημέρα- η μεταφορά του 20χρονου τραυματία σε άλλο νοσοκομείο της Αθήνας.

Άργος: Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές για τους πυροβολισμούς

Υπενθυμίζεται πως το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό -από πυροβολισμό στο κεφάλι- του 20χρονου στο Άργος, ισχυριζόμενο πως οι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠ.ΚΕ. «έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου, αφού προσπάθησε να τους εμβολίσει».

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».

Την ίδια ώρα, το Mega φέρνει στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την καταδίωξη στο Άργος, που αποτυπώνεται ο 20χρονος και οι αστυνομικοί.

Με πληροφορίες από Star, Mega, Alpha