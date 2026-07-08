Άργος: Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των αστυνομικών που πυροβόλησαν 20χρονο οδηγό

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν, έπειτα από καταδίωξη, έναν 20χρονο οδηγό στο Άργος, τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7).

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, και οι δύο ισχυρίζονται πως οι πολλαπλοί πυροβολισμοί εναντίον του νεαρού οδηγού είχαν σκοπό να τον εκφοβίσουν και όχι να τον τραυματίσουν.

Υπενθυμίζεται πως ο 20χρονος νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο και είναι εγκεφαλικά νεκρός. Μάλιστα, οι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες, έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο ΚΑΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε τις μεσημεριανές ώρες.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση έχουν στα χέρια τους οπτικό αλλά και ηχητικό υλικό από την καταδίωξη. Σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ του Alpha, στο ηχητικό υλικό ακούγονται 13 πυροβολισμοί όσοι και οι κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το αιματηρό περιστατικό, ισχυριζόμενο πως οι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠ.ΚΕ. «έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου, αφού προσπάθησε να τους εμβολίσει».

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».