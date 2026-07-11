Άργος: «Δεν υπήρξε δόλος» ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου από πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο ένστολοι αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο, τονίζοντας ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Περιγράφοντας το τελευταίο στάδιο της καταδίωξης, δήλωσαν: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Από την πλευρά της, η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89% και αντιμετωπίζει δυσκολία στην επικοινωνία. Η ίδια υποστήριξε ότι ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο για να πάει για μπάνιο ενώ εκείνη κοιμόταν, και υποθέτει ότι δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών επειδή αγχώθηκε που είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι.

Σε κρίσημη κατάσταση ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Φως στις συνθήκες του περιστατικού στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον παράδρομο της Εθνικής Άργους, αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί 13 κάλυκες από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ μέσα στο όχημα του νεαρού εντοπίστηκε ένα αεροβόλο όπλο. Οι δύο αστυνομικοί επιμένουν στην εκδοχή ότι προέβησαν σε προειδοποιητικές βολές όταν έχασαν την οπτική επαφή, προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον καταδιωκόμενο.

Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Πέτρος Κουκούλης, υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο». Αντίθετα, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, υποστηρίζει ότι «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».