Άργος: Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου

Στο Ναύπλιο απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον βαρύ τραυματισμού 20χρονου στο Άργος, στις 7 Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό στο Άργος

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβολήσαν για εκφοβισμό.

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews