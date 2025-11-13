Αργολίδα: Ψαράς έπιασε καρχαρία μάκο με πετονιά

Καρχαριοειδές μάκο «ψάρεψε» με πετονιά ένας αλιευτής ανοικτά της Αργολίδας, με τον ίδιο να μιλάει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέροντας πως το άφησε ελεύθερο στη συνέχεια.

Ο καρχαρίας μάκο είναι προστατευόμενο είδος και, όπως εξήγησε ο ψαράς, τα τελευταία χρόνια τα συγκεκριμένα είδη σαρκοφάγων ψαριών έχουν περιοριστεί: «Ήταν πολλοί περισσότεροι, αλλά τότε δεν υπήρχε ίντερνετ και social media, για να τους δει ο κόσμος. Ο συγκεκριμένος είναι καρχαρίας μάκο και προστατευόμενο είδος».

«Πριν έξι με επτά χρόνια, είχα πιάσει άλλον έναν baby καρχαρία, το οποίο είχε γίνει αστείο, γιατί όσοι με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρώτησαν πού τον πέτυχα και τον ελευθέρωσα, γιατί τους ελευθερώνω, έλεγα στον καθένα ότι τον ελευθέρωσα εκεί που ήξερα ότι κάνουν μπάνιο» σημείωσε ο ψαράς στην Αργολίδα.

Αργολίδα: Τι είπε ο ψαράς για τον καρχαρία

