Αργία Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Με διαφορετικό καθεστώς θα λειτουργήσουν αύριο, Δευτέρα 1 Ιουνίου, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και επιχειρήσεις, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Αν και η ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για το Δημόσιο, δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανά κλάδο.

Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για τον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, κλειστές θα παραμείνουν οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Τι ισχύει για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και ΜΜΜ

Για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η εορτή δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία. Η εικόνα στην αγορά αναμένεται να είναι μικτή. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός από περιοχές ή επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει διαφορετικό ωράριο λόγω της αργίας.

Οι καταναλωτές καλό είναι να επικοινωνούν με τα τοπικά καταστήματα πριν από τις αγορές τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αναμένεται να κινηθούν κανονικά, ενώ τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας και εφημερίες, όπως συμβαίνει στις αργίες.