Αρεόπολη: Γιατρός οδήγησε ασθενοφόρο για να παραλάβει τραυματία από τα Σπήλαια Διρού

Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε στην Αρεόπολη, την Πέμπτη (30/7), όταν ο γιατρός και διευθυντής του Κέντρου Υγείας της περιοχής οδήγησε ασθενοφόρο για να παραλάβει τραυματία από τα Σπήλαια Διρού.

Ο λόγος για τον Ανάργυρο Μαριόλη, ο οποίος το 2021 είχε αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός παγκοσμίως, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οικογενειακών Γιατρών (WONCA).

Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε στα σκαλοπάτια του χώρου, χτυπώντας στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί, έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε ξανά, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Μία γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο της παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Αρεόπολη: «Παρατήρησα ότι ο οδηγός φορούσε λευκή ιατρική ποδιά»

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει σε ανάρτησή του τα όσα συνέβησαν αλλά και την έκπληξη των παρευρισκομένων στη θέα του γιατρού-οδηγού ασθενοφόρου.

«Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.

Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.

Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.

Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.

Στην εύλογη απορία όλων μας 'ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;' μας ήρθε η απάντηση: 'Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών'

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα», περιγράφει στην ανάρτησή του ο αυτόπτης μάρτυρας.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ιατρός πρότυπο»

Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μαριόλη «ιατρό πρότυπο».