Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

O Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι και Μαρία Καρυστιανού, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, τοποθετήθηκε σχετικά με το αίτημα εκταφής για την ανάδειξη της αλήθειας σχετικά με την ύπαρξη παράνομης καύσιμης ύλης. Όπως σημείωσε: «η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο)».

Όπως εξηγεί, ωστόσο, έχουν κατατεθεί αντίστοιχα αιτήματα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απορριφθεί και πως «σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας

Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος - Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Σε υπόμνημα προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου, 82 συγγενείς θυμάτων και τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ζητούν την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης.



Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε «με συνοπτικές διαδικασίες» και απαιτούν να ανοίξει ξανά ο φάκελος, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για το δεύτερο αίτημα μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και την περασμένη Δευτέρα στη Λάρισα.



Παράλληλα, η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα: ο Δημήτρης Οικονομόπουλος και μία ακόμη συγγενής που ξεκίνησε από χθες απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος. Ο Ρούτσι ζητά να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του, του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.



Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», που έχει αναλάβει τη φροντίδα του μνημείου των πολιτών για τα θύματα μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο, απηύθυνε το βράδυ της Κυριακής έκκληση για τη διάθεση ακόμη μίας σκηνής, ώστε να καλυφθεί η νέα απεργός πείνας.

