Άρειος Πάγος: Απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή Κοβέσι για τη θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Απορρίφθηκε από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κεκλεισμένων των θυρών ως απαράδεκτη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), επικεφαλής της οποίας είναι η γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του 11μελους Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με την οποία παρατάθηκε για μια διετία η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ανανέωσε την θητεία τους για μία πενταετία.

Άρειος Πάγος: To σκεπτικό της απόφασης για την απόρριψη της προσφυγής Κοβέσι

Η προσφυγή της EPPO απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι οι δικαστές και εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Κατόπιν αυτού, η προσφυγή της EPPO κρίθηκε ότι δεν ήταν δεκτή, καθώς δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών ευρωεισαγγελέων.

Στην Ολομέλεια τις απόψεις της EPPO ανέπτυξε ο καθηγητής συνταγματικού Δικαίου, Σπύρος Βλαχόπουλος, εστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επίσης, ο κ. Βλαχόπουλος υποστήριξε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από την μειοψηφία της Ολομελείας τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιός έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ