Άραξος: Υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους - Τρεις τραυματίες

Ατύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους τουριστικής εταιρείας, όταν σκάλα στην οποία βρίσκονταν δημοσιογράφοι υποχώρησε αιφνιδίως.

Από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα - ένας φωτορεπόρτερ, ένας εικονολήπτης και μία δημοσιογράφος - οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρα για προληπτικές εξετάσεις.

Φέρεται πως η σκάλα δεν είχε ασφαλιστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρουν ορθοπεδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε σοβαρός τραυματισμός, ενώ ζημιές υπέστη και ο τεχνικός εξοπλισμός των συνεργείων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε κανονικά, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και επισήμων, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.