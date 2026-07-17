ΑΠΘ: Ένταση σε ορκωμοσία μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος προσκλήσεων - Τι ισχύει

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όταν συγγενείς και φίλοι αποφοίτων διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν τους επετράπη η είσοδος στην Αίθουσα Τελετών, καθώς δεν διέθεταν την προβλεπόμενη ηλεκτρονική πρόσκληση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές έντασης, με φωνές και αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρευρισκομένων και του προσωπικού φύλαξης του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΑΠΘ, το περιστατικό συνδέεται με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τις ορκωμοσίες, ο οποίος προβλέπει την έκδοση ηλεκτρονικών προσκλήσεων με μοναδικό QR code για την είσοδο στην τελετή.

Το σύστημα εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες με στόχο την αποφυγή του υπερσυνωστισμού που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ακούγονται συγγενείς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους, ενώ ορισμένοι κάνουν λόγο για εικόνες που δεν αρμόζουν σε μια ακαδημαϊκή γιορτή, υποστηρίζοντας ότι γονείς και παππούδες αποφοίτων έμειναν εκτός της αίθουσας.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Κάθε απόφοιτος δηλώνει μέσω της γραμματείας του τμήματός του τα πρόσωπα που επιθυμεί να παραστούν στην ορκωμοσία και στη συνέχεια εκδίδονται ηλεκτρονικές προσκλήσεις μέσω της πλατφόρμας graduation.auth.gr. Σύμφωνα με το ΑΠΘ, το ανώτατο όριο έχει οριστεί στα πέντε άτομα ανά απόφοιτο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις.

Η Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ διαθέτει περίπου 500 καθήμενες θέσεις και, σύμφωνα με τη διοίκηση, η τήρηση του ορίου είναι απαραίτητη τόσο για λόγους πυρασφάλειας όσο και για την ασφαλή εκκένωση του χώρου σε περίπτωση ανάγκης.

Γιατί άλλαξαν οι ορκωμοσίες στο ΑΠΘ

Όπως εξηγεί η διοίκηση του πανεπιστημίου, η απόφαση για την αυστηροποίηση των μέτρων ελήφθη μετά από περιστατικά υπερπληθυσμού τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν προκαλέσει ακόμη και λιποθυμικά επεισόδια μέσα στην Αίθουσα Τελετών. Το θέμα είχε απασχολήσει και τη δημόσια συζήτηση, οδηγώντας τη Σύγκλητο στην υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας.

Η νέα διαδικασία εφαρμόζεται μόλις στις τρεις τελευταίες περιόδους ορκωμοσιών, με το πανεπιστήμιο να υποστηρίζει ότι έχει ήδη μειώσει τον συνωστισμό και έχει βελτιώσει τις συνθήκες διεξαγωγής των τελετών. Παράλληλα, η διοίκηση έχει ζητήσει επίσημη αναφορά από τις υπηρεσίες ασφαλείας για όσα συνέβησαν στην τελευταία ορκωμοσία, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό και να εξεταστούν τυχόν αλλαγές.