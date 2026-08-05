Το αποτύπωμα της φωτιάς στη Δυτική Αττική: Η επόμενη ημέρα - Συνεχίζονται οι αυτοψίες

Το πρώτο φως της ημέρας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική.

Εκτεταμένες καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και ένα τοπίο που θυμίζει στάχτη και αποκαΐδια συνθέτουν την εικόνα που αντικρίζουν κάτοικοι και συνεργεία καταγραφής, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Οι δρόμοι που μέχρι πριν από λίγες ώρες βρίσκονταν στο επίκεντρο της μάχης με τις φλόγες, έχουν πλέον γεμίσει από καμένα δέντρα, παραμορφωμένες κατασκευές και ίχνη της πύρινης λαίλαπας, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις περιουσίες τους προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών.

Οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σφοδρότητα του περάσματος της φωτιάς, αλλά και το δύσκολο έργο που ακολουθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή της καθημερινότητας στις πληγείσες περιοχές.

Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη για αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους

Μάλιστα, σήμερα πραγματοποιείται διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις.

Τα θέματα της σύσκεψης είναι η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης.

Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική

Στο μεταξύ, καλύτερη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν καθώς και σε καπνογόνα σημεία, τα οποία ωστόσο έχουν μειωθεί. Τα τρία κύρια σημεία που απασχολούσαν τις δυνάμεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδήλι Μεγάρων αλλά και προς Αγία Παρασκευή - Άγιο Νεκτάριο.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Παράλληλα συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Πού υπάρχουν πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Για σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον σε γενική επιφυλακή παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ