Αποσύρονται τα τρόλεϊ - Ξεκινά το ξήλωμα των καλωδίων σε Πειραιά και Αθήνα

Το τέλος μίας εποχής αναμένεται να σηματοδοτήσουν οι εργασίες της ερχόμενης Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στον Πειραιά, καθώς αναμένεται το ξήλωμα των εναέριων καλωδίων των τρόλεϊ.

Αυτό προανήγγειλε, μιλώντας στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος ανέφερε πως με την ολοκλήρωση των εργασιών, αρχίζει μία νέα εποχή στα μέσα μεταφοράς, και δη στα τρόλεϊ, καθώς θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας.

Όπως ανακοίνωσε, στόχος του σχεδίου είναι η αναβάθμιση των ΜΜΜ, η διευκόλυνση των επιβατών και η ενίσχυση των συχνοτήτων των δρομολογίων.

Τρόλεϊ: Η αρχή θα γίνει από τον Πειραιά

Η αρχή γίνεται από τον Πειραιά, όπου το πυκνό δίκτυο καλωδίων δημιουργεί χρόνια λειτουργικά προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τραμ δεν κατάφερε ποτέ να επεκταθεί ως το λιμάνι λόγω της σύγκρουσης με το δίκτυο των τρόλεϊ.

Παρά τις αλλαγές στο αστικό τοπίο, τα δρομολόγια θα συνεχιστούν κανονικά, απλώς πλέον θα εκτελούνται από ηλεκτρικά ή θερμικά λεωφορεία, τα οποία θα επιτρέψουν και μεγαλύτερη πύκνωση της συχνότητας. Το οικονομικό όφελος είναι επίσης καθοριστικό, περιέγραψε ο αρμόδιος υπουργός, συμπληρώνοντας πως το κόστος αγοράς δύο νέων τρόλεϊ αντιστοιχεί σχεδόν σε τρία ηλεκτρικά λεωφορεία.

Από τα 143 χιλιόμετρα του συνολικού δικτύου, περίπου το 70% θα αποξηλωθεί. Καλώδια θα διατηρηθούν μόνο σε μεγάλες ευθείες όπου θα μετακινηθούν ορισμένες γραμμές τρόλεϊ, με στόχο να αυξηθεί η συχνότητα και να παραμείνει το μέσο λειτουργικό.

Οι εργαζόμενοι του στόλου δεν θίγονται, καθώς προβλέπεται η μετακίνησή τους σε λεωφορεία ή σε γραμμές τρόλεϊ που παραμένουν ενεργές, πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης. Παράλληλα, δρομολογείται η πρόσληψη 300 νέων οδηγών, ενώ τα νέα λεωφορεία, που εμφανίζουν πολύ λιγότερες βλάβες, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα δρομολόγια.