Απόστολος Λύτρας: Με αγωγή 600.000 ευρώ «απάντησε» η Σοφία Πολυζωγοπούλου

Στα δικαστήρια βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας με τη Σοφία Πολυζωγοπούλου, για, όπως σημειώνει σχετικά το Star, «οικονομικές διαφορές» μίας και το διαζύγιο ανάμεσα στο ζευγάρι έχει εκδοθεί.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, κατέθεσε εκατέρωθεν αγωγές για τις οικονομικές του διαφορές. Μάλιστα, την αρχή έκανε ο Απόστολος Λύτρας ζητώντας 1 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει η κυρία Πολυζωγοπούλου, διεκδικώντας με τη σειρά της 600.000 ευρώ.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί η αγωγή του Απόστολου Λύτρα, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 8 Δεκεμβρίου μετά τη νομική κίνηση της κυρίας Πολυζωγοπούλου.

Απόστολος Λύτρας: Τι είπε η Πολυζωγοπούλου

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο Απόστολος Λύτρας κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχετικά με τον ξυλοδαρμό της Σοφίας Πολυζωγοπούλου και η δίκη αναμένεται να αρχίσει στις 3 Νοεμβρίου.

Μέσω του δικηγόρου της, η Σοφία Πολυζωγοπούλου απάντησε στον πρώην σύζυγό της Απόστολο Λύτρα, ο οποίος όπως αναφέρει υποστήριξε ότι παρεμποδίζεται η επικοινωνία με την κόρη τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Σοφία Πολυζωγοπούλου συμπληρώνει πως ο Απόστολος Λύτρας τροφοδοτεί τους δημοσιογράφους με αναληθή περιστατικά και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ενώ μεταξύ άλλων αναρωτιέται «πόσες μπουνιές χρειάζεται για να είναι κάποιος κακοποιητής;».

«Αποκρούω μετά βδελυγμίας τους χαρακτηρισμούς του πρώην συζύγου μου και τις αναφορές του περί της δήθεν παρεμπόδισης της επικοινωνίας του με το τέκνο μας. Έχω αναφέρει προς πάσα κατεύθυνση, ότι αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεών μου μετά την βάναυση χειροδικία του εναντίον μου, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό μου, πρόσφορο διακινδύνευσης της ζωής μου, είναι η ορθή ψυχοσωματική ανάπτυξη της κόρης μου», αναφέρει αρχικά η Σοφία Πολυζωγοπούλου.

«Δηλώσεις του πρώην συζύγου μου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα απαντηθούν δεόντως και με τις νόμιμες διαδικασίες, όπως καθενός τρίτου που αυτοκλήτως παρεμβαίνει σε έναν δημόσιο διάλογο προδήλως ζημιογόνο και βλαπτικό της προσωπικότητας της κόρης μου και εμού προσωπικώς. Σέβομαι και τιμώ το δημοσιογραφικό λειτούργημα που υπηρετούν οι δημοσιογράφοι και ο τύπος, πλην όμως η προς τον τύπο τροφοδοσία, από την πλευρά του πρώην συζύγου μου και του περιβάλλοντός του, αναληθών περιστατικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών, θα απαντηθεί με κάθε νόμιμο μέσον», συνεχίζει.

«Εάν ο προβληματισμός του πρώην συζύγου μου είναι πόσες μπουνιές μου έριξε, αν είναι 10, 20 ή 30, ή εάν «γελά ο κόσμος», όπως δήλωσε, είναι ένα ερώτημα που χρήζει μάλλον άλλου είδους διερεύνησης, που άπτεται της ιατρικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας ή της εγκληματολογίας», καταλήγει.