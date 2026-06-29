Απόψε η Πανσέληνος της Φράουλας: Από πού πήρε το όνομά της

Η «Πανσέληνος της Φράουλας» επιστρέφει απόψε στον καλοκαιρινό ουρανό, χωρίς φυσικά να έχει το χρώμα της φράουλας. Το όνομά της είναι πιο ποιητικό παρά κυριολεκτικό, όμως το φεγγάρι του Ιουνίου παραμένει από τα πιο όμορφα της χρονιάς, ειδικά την ώρα που ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα.

Στην Ελλάδα, η πανσέληνος θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 02:56 τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου. Δεν χρειάζεται, όμως, να περιμένει κανείς μέχρι τότε. Από το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν από τις 21:00 στην Αθήνα, η Σελήνη θα αρχίσει να ανεβαίνει στον ουρανό και θα φαίνεται ήδη σχεδόν ολόγιομη.

Αυτή είναι και η πιο ωραία στιγμή για να τη δει ή να τη φωτογραφίσει κανείς. Όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά, το φως του περνά μέσα από μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας και συχνά παίρνει μια ζεστή, χρυσαφένια απόχρωση. Είναι ο ίδιος λόγος που ο ήλιος γίνεται πορτοκαλί την ώρα που δύει.

Το όνομα «Strawberry Moon» έρχεται από ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν την πανσέληνο του Ιουνίου με την εποχή της συγκομιδής των άγριων φραουλών. Η ονομασία πέρασε αργότερα στα αλμανάκ και έμεινε, παρότι η ίδια η Σελήνη δεν αλλάζει χρώμα.

Φέτος, πάντως, υπάρχει και μια μικρή αστρονομική λεπτομέρεια. Η πανσέληνος είναι μικροπανσέληνος, καθώς η Σελήνη βρίσκεται σχετικά μακριά από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι λίγο μικρότερη και πιο αμυδρή από μια μέση πανσέληνο, αν και η διαφορά δύσκολα γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Για καλύτερη θέα, προτιμήστε ένα σημείο με ανοιχτό ορίζοντα προς την ανατολή ή τα νοτιοανατολικά, μακριά από έντονα φώτα και ψηλά κτίρια. Το φεγγάρι θα φαίνεται σχεδόν γεμάτο και το βράδυ της Τρίτης, οπότε υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία για όσους χάσουν την πρώτη εμφάνισή του.