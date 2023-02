Απόκριες 2023: Συναυλίες, πάρτι και παιδικές γιορτές- Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του δήμου Αθηναίων

Για 12 μέρες από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου ο Δήμος Αθηναίων μπαίνει σε καρναβαλικούς ρυθμούς και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα πολύχρωμο ξεφάντωμα για τις Απόκριες 2023 στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας.

Συνολικά 67 εκδηλώσεις με ελεύθερη συμμετοχή έχουν προγραμματιστεί για φετινές Απόκριες σε 55 διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

Το πλούσιο πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων, που θα ολοκληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη γιορτή της Καθαράς Δευτέρας στον λόφο του Φιλοπάππου, επιμελήθηκαν οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Αθηναίων, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη, με τη συνεργασία του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης Αθήνα 9.84 και του This is Athens.

Απόκριες 2023: Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη

Το διασκεδαστικό «γαϊτανάκι που ξετυλίγεται σε όλη την Αθήνα, φέρνοντας το πνεύμα της Αποκριάς σε κάθε γειτονιά της, συνθέτουν συναυλίες, μουσικές διαδρομές, παραδοσιακά δρώμενα, αποκριάτικες παιδικές γιορτές, αλλά και ξέφρενα πάρτι και δράσεις για όλη την οικογένεια στους χώρους πολιτισμού του Δήμου.

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη 2023 (16 Φεβρουαρίου), σε μία γιορτή που συνδυάζει την παράδοση, με τη μουσική και το γλέντι. Το κοινό θα συναντήσει τον μποέμ τραγουδοποιό Παντελή Αμπαζή και το συγκρότημα «Ανωτάτη Ζαμπετική» στη Βαρβάκειο, θα διασκεδάσει με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Μοναστηρακίου, ενώ αποκριάτικα παραδοσιακά και μουσικά δρώμενα θα γεμίσουν μουσικές και χορούς τους γύρω δρόμους.

Η μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού στην πόλη κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, παραδοσιακά στον Λόφο του Φιλοπάππου. Θα πετάξουμε ψηλά τον χαρταετό και θα γιορτάσουμε τα Κούλουμα σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι με την αγαπημένη τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.

Απόκριες 2023: Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Τσικνοπέμπτη 16.02

11:30 → Βαρβάκειος Αγορά

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → Πλατεία Κοτζιά - Αθηνάς - Βαρβάκειος Αγορά - Αιόλου - Πλατεία Μοναστηρακίου

Παραδοσιακοί σκωπτικοί αποκριάτικοι χοροί και αναπαράσταση του θρακιώτικου δρώμενου του «Μπέη» από την Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

12:30 → Βαρβάκειος Αγορά

«O Παντελής Αμπαζής με αποκριάτικη διάθεση!»

Ο μποέμ τραγουδοποιός με την κιθάρα του και το συγκρότημα «Ανωτάτη Ζαμπετική» σε ένα λαϊκό πρόγραμμα με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη.

Συμμετέχει η λαϊκή τραγουδίστρια Μαρίνα Μανωλάκου.

14:00 →Πλατεία Μοναστηρακίου

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Τραγουδούν: Μανώλης Σκουλάς και Δώρα Λοΐζου.

Παρασκευή 17.02

11:30 → Πλατεία Πλυτά, Παγκράτι

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων



17:00 → Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

«Τα όργανα ρυθμό να δίνουνε!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών.

Με απλά υλικά κατασκευάζουμε πρωτότυπα μουσικά όργανα, αστεία γυαλιά, μάσκες και χορεύουμε για τις Απόκριες!

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3312995 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 – 15:00).



Σάββατο 18.02

10:30 → Κέντρο Τεχνών

«Καπέλα και αξεσουάρ από τη δεκαετία του 1920»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 7232604 - 210 7248150 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 14:00).

11:00 → Πλατεία Αγίου Ελευθερίου

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και δημιουργικές δραστηριότητες.

11:00 → Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων

«Ο Αρλεκίνος στην Τέχνη»

Εκπαιδευτική δράση για όλη την οικογένεια με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Τα παιδιά θα ανακαλύψουν στα έργα της Πινακοθήκης τη φιγούρα του Αρλεκίνου και θα τη συγκρίνουν με τους διάσημους αρλεκίνους του Ματίς και Πικάσο, ενώ θα φτιάξουν το δικό τους αρλεκίνο με την τεχνική της μεικτής τεχνικής στο εικαστικό εργαστήρι.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5202420-421 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00-12:00 & 12:15-13:15 → Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου

«Αποκριάτικα Ανακατώματα!»

Εργαστήρια μουσικοκινητικής έκφρασης από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθαίνω - Παίζω - Τραγουδώ για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3412183 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

11:00-12:00 & 12:00-13:00 → Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων

«Αποκριάτικες Κατασκευές»

Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5130854 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

11:00-11:45 & 12:00-12:45 → Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νορντάου

Εργαστήρι ζωγραφικής και κατασκευής αποκριάτικης μάσκας για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 6433128 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 – 17:00).



11:00 → Πλατεία Αγίου Παύλου

Παιδική αποκριάτικη γιορτή

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, χορός, μουσική, ξυλοπόδαροι, εμψυχωτές και face painting.

11:30 → Πλατεία Αγίου Μελετίου

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → Πλατεία Βαρνάβα - Ερατοσθένους– Ηρώδου Αττικού & Βασ. Κωνσταντίνου (άγαλμα Ξυλοθραύστη)

Αναβίωση των καρναβαλιών της Μακεδονίας από τον Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό Σύλλογο «Ορφέα» συνοδεία του μουσικού συνόλου “Bronza Banda” με παραδοσιακούς χορούς και αποκριάτικα δρομικά έθιμα.

12:00 → Σταθμός Μετρό Ακρόπολη – Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγύ Καρναβαλική διαδρομή με την ομάδα κρουστών “Batalá Atenas” σε βραζιλιάνικους ρυθμούς.

12:00 → Παιδική βιβλιοθήκη σταθμού Λαρίσης

«Διαφημίσεις Τότε και Τώρα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά άνω των 9 ετών.

Μέσα από το υλικό του Αθηναϊκού Τύπου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των εφημερίδων και των περιοδικών, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τους τρόπους που διαφημίζονταν οι Απόκριες στην Παλιά Αθήνα και συγκρίνουν τους αποκριάτικους εορτασμούς του τότε και του τώρα.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 8846021 (Δευτέρα - Παρασκευή, 11:00 – 15:00).

18:00 → Πλατεία Πανταζοπουλου - πλατεία Πέτρουλα- πλατεία Αγίου Γεωργίου

Αποκριάτικα εθιμικά δρώμενα Φανοί Κοζάνης και γαϊτανάκι από τον Πολιτιστικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο «Ο Ορφέας».

18:00 → Κέντρο δημιουργικής μάθησης Γκράβας

«Το γαϊτανάκι της χαράς»

Αποκριάτικα θεατρικά δρώμενα από τις παιδικές ομάδες θεάτρου του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 2011151 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

18:30 → Κέντρο δημιουργικής μάθησης Κάτω Πετραλώνων

«Μάσκες, καπέλα, κομφετί»

Μουσικό - θεατρική παράσταση με αποκριάτικα δρώμενα.

Συμμετέχουν οι παιδικές ομάδες θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού, οι ομάδες ελληνικών παραδοσιακών χορών και η ομάδα χορωδίας ενηλίκων.

*Κρατήσεις θέσεων: 210 3422642 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-17:00).

19:00 → Κέντρο δημιουργικής μάθησης Βαφειοχωρίου

«Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μη λυπάστε»

Αποκριάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή των ομάδων των ελληνικών παραδοσιακών χορών ενηλίκων του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου.

*Κρατήσεις θέσεων: 210 6427770 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-17:00).

Κυριακή 19.02

10:30 → Κέντρο Τεχνών

«Καπέλα και αξεσουάρ από τη δεκαετία του 1920»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 7232604 - 210 7248150 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 14:00).



11:00 → Ζάππειο

Παιδική αποκριάτικη γιορτή

Αποκριάτικοι ρυθμοί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, μπαλονοκατασκεύες, face painting, καλλιτέχνες τσίρκου, ομαδικά παιχνίδια, παντομίμα, μασκότ και πολλές εκπλήξεις.

11:00 → Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων

Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Τα παιδιά θα δημιουργήσουν τις δικές τους μάσκες με αφορμή τις μάσκες του διάσημου καλλιτέχνη Πάμπλο Πικάσο.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5202420-421 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00 → Παιδική βιβλιοθήκη σταθμού Λαρίσης

«Γιορτή Φαντασμάτων»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά άνω των 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 8846021 (Δευτέρα - Παρασκευή, 11:00 – 15:00).

11:00 → Πλατεία Πλάτωνος - Πλατεία Ορθοδοξίας - Πλατεία Κολοκυνθούς

Αποκριάτικα εθιμικά δρώμενα Φανοί Κοζάνης και γαϊτανάκι από τον Πολιτιστικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο «Ο Ορφέας».

12:00 → Πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα»

«Τούτες οι μέρες το ‘χουνε, τούτες οι εβδομάδες»

Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση από το Λαογραφικό Εργαστήρι

«ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» με θέμα την ελληνική Αποκριά.

12:00 → Πλατεία Δεξαμενής (Κολωνάκι) - Βουκουρεστίου - Πλατεία Συντάγματος – Ερμού - Μοναστηράκι- Πλατεία Αγίων Αναργύρων

Η χορευτική ομάδα αποκριάτικων δρώμενων της Μαρίας Μαυρομουστακάκη πλέκει το αποκριάτικο γαϊτανάκι συνοδεία αποκριάτικων τραγουδιών και μουσικών οργάνων, αναβιώνοντας τα παραδοσιακά έθιμα της Ααποκριάς στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

12:00 → Φρύνης & Ευτυχίου - Υμηττού - Αριστάρχου - Πλατεία Μεσολογγίου

Αποκριάτικη μουσικοχορευτική περατζάδα με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη».

12:00 → Αγίου Μελετίου & Δροσοπούλου - Φωκίωνος Νέγρη - Πλατεία Κυψέλης

Παραδοσιακοί σκωπτικοί αποκριάτικοι χοροί και αναπαράσταση του θρακιώτικου δρώμενου του «Μπέη» από την Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

12:00 → Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

«Πώς γιόρταζαν την Αποκριά τα χρόνια τα παλιά;»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 10 ετών.

Τα παιδιά γνωρίζουν τα έθιμα της Αποκριάς και παίζουν με διασκεδαστικά παραδοσιακά παιχνίδια.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3243987 (Δευτέρα - Παρασκευή, 11:00 – 15:00).

13:00 → Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Συναυλία με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων

18:00 → Κέντρο δημιουργικής μάθησης Αγίου Παύλου

«Τρελό Καρναβάλι»

Αποκριάτικα δρώμενα από την παιδική ομάδα θεάτρου και παραδοσιακοί χοροί από την ομάδα ενηλίκων του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου.

*Κρατήσεις θέσεων: 210 3412183 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-17:00).

19:00 → Σταθμός Μετρό Ακρόπολη - Σέλλευ - Βύρωνος - Πλατεία Φιλομουσου εταιρείας - Κυδαθηναίων - Αδριανουπόλεως – Τριπόδων - Φλέσσα - Λυσίου - Αδριανού - Πλατεία Μοναστηρακίου

Παρέλαση καρναβαλιστών με τις «Μορφές Έκφρασης», που θα ξεσηκώνουν τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα για μια Αποκριά όπως παλιά.

20:30 → Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

“Milonga Carnavalera”

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στην ιστορία του retro tango με τους “Tanguerissimo” (Μάριος Στρόφαλης, Κώστας Βλαχόπουλος, Έλλη Δαδήρα και Herman Mayr). Συμμετέχει η Aργεντίνα τραγουδίστρια Nathalia Petsalis.

Η μιλόνγκα οργανώνεται από το “Τango Acropolis”.

Δευτέρα 20.02

11:30 → Θησείο (Έναντι οδού Ηρακλειδών)

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Τρίτη 21.02

11:30 → Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 22.02

11:30 → Μετρό Πανόρμου

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Πέμπτη 23.02

11:30 → Πλατεία Συντάγματος

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 24.02

11:30 → Κυδαθηναίων, Πλάκα

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

17:00 → Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

«Το καρναβάλι των ζώων»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3312995 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 – 15:00).

Σάββατο 25.02

10:30 → Κέντρο Τεχνών

«Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

Με αφορμή τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους γαϊτανάκι και αποχαιρετούν την Αποκριά.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 7232604 - 210 7248150 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 14:00).

10:30 → Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος

«Ο Πικάσο συναντάει τον Πλάτωνα!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών.

Με αφορμή το «έτος Πικάσο», όπως ονομάστηκε το 2023 στον χώρο της τέχνης παγκοσμίως, ελάτε να ζωγραφίσουμε το δικό μας κυβιστικό πορτραίτο.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5142138 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 15:00).

11:00 – 02:00 → Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

11:00 → Κεντρική Αυλή

Ζωντανά με τον Αθήνα 9.84

Ο σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 κατεβαίνει στον χώρο της Τεχνόπολης με το βανάκι του και εκπέμπει ζωντανά! Παίζει μουσικές και τραγούδια, κάνει συνεντεύξεις, συμμετέχει στο κυνήγι θησαυρού και απολαμβάνει «ραδιοφωνικά» τις τελευταίες ημέρες της Αποκριάς.

11:00 – 17:00 → SHOP (σημείο εκκίνησης)

«Παρέλαση Αρλεκίνων!»

Κυνήγι θησαυρού για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 11 ετών από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

11:00 – 14:00 → Κεντρική Αυλή

Face painting για όλες τις ηλικίες από την ομάδα Moutzoures.

Με χρώματα, πινέλα και σκόνη μαγική θα σε μεταμορφώσουμε σε μια μόνο στιγμή.

11:00 – 12:00 & 12:00 – 13:00 & 13:00 – 14:00 → Αποθήκη

«Μικροί μασκαράδες εν δράσει!»

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

11:30 – 13:00 → Κεντρική Αυλή

«Nεφελοκοκκυγία» – “Cloud Cuckoo Land”

Bubble Parade για όλες τις ηλικίες από την ομάδα La Petite Marguerite.

12:00 – 13:00 → Κεντρική Αυλή

«Pablo καλώς όρισες στο καρναβάλι!»

Εικαστικό εργαστήρι από τη Δήμητρα Νικολοπούλου.

13:00 → Κεντρική Αυλή

Συναυλία με τους Locomondo

17:00 → Κεντρική Αυλή

Συναυλία με τον Σπύρο Γραμμένο

19:00 → Κεντρική Αυλή

Συναυλία με τους Polkar

21:00 → Κεντρική Αυλή

Συναυλία με τον Τόνι Σφήνο

22:00 – 02:00 → Μηχανουργείο

Best 92.6 presents Carnevale

Ο Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στήνοντας μια μεγάλη γιορτή με καταξιωμένους Dj και ραδιοφωνικούς παραγωγούς του.

11:30 → Πεδίον του Άρεως

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → Αδριανού & Δεξίππου - Λουτρό των Αέρηδων - Κυρρηστου - Θουκυδίδου- Μητρόπολη

Αποκριάτικη μουσικοχορευτική περατζάδα με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη».

12:00 → Περιφερειακός Φιλιπάππου- Τρώων - Δωριέων - Πλατεία Μερκούρη

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών “Bloco Swingueira” με ρυθμούς και χορό από τη Βραζιλία.

12:00 → Πλατεία Παπαδιαμάντη - Χαλεπά - Πλατεία Αγίου Ανδρέα

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών “QUILOMBO” σε ρυθμούς παραδοσιακής βραζιλιάνικης μουσικής.

12:00 → Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

12ο Κυνήγι Θησαυρού

Γνωρίζουμε την ιστορία της πόλης μας μέσα από τα μνημεία της Αθήνας.

Σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.

Εγγραφές: 10:00 – 12:00 (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22)

13:00 → Πλατεία Μοναστηρακίου

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 26.02

11:00 → Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδή

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και δημιουργικές δραστηριότητες.



11:30 → Πλατεία Αγίου Ανδρέα - Λαμπρινή

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

13:00 → Αγίας Μαρκέλλας - Σπύρου Πάτση

Παρέλαση καρναβαλιστών με τις «Μορφές Έκφρασης», που θα ξεσηκώνουν τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα για μια Αποκριά όπως παλιά.

13:00 → Πανόρμου (Πλησίον σταθμού μετρό)

Συναυλία με την «Μεσογειακή μπάντα»

18:00 - 23:00 → Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Sometimes We Disco

Οι δισκοθήκες ανοίγουν και οι καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early 70s γεμίζουν τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από κορυφαίους συλλέκτες και Dj της πόλης. Ένα μοναδικό tribute στην original Disco εποχή σε συνεργασία με το This is Athens.



Καθαρά Δευτέρα 27.02

11:00 → Λόφος Φιλοπάππου

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 →Λόφος Φιλοπάππου

Γιορτάζουμε τα Κούλουμα σ’ ένα παραδοσιακό γλέντι με την Γωγώ Τσαμπά.

Σε όλες τις δράσεις η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.



Κατάλογος διευθύνσεων

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (κτίριο Μεταξουργείου):

Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, στάση Μετρό: Μεταξουργείο

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων: Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο, στάση Μετρό: Κεραμεικός

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων:

Βασ. Σοφίας – Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων:

Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα

Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος Δήμου Αθηναίων

Αλκμέωνος 1, Αθήνα

Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης και Λ. Βασιλέως Γεωργίου 17-19, Αθήνα

Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού Λαρίσης Δήμου Αθηναίων

Δομοκού 2, Στ. Λαρίσης

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κάτω Πετραλώνων Δήμου Αθηναίων

Αθηνοδώρου 61, Πετράλωνα

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων Δήμου Αθηναίων

Λαμπόβου 4, Σεπόλια

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας Δήμου Αθηναίων

Ταϋγέτου 60, Γκράβα

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου Δήμου Αθηναίων

Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2, Γκύζη

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νορντάου Δήμου Αθηναίων

Νορντάου 7, Γκύζη

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Aγίου Παύλου Δήμου Αθηναίων

Αγίου Παύλου 22, Σταθμός Λαρίσης

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Ακαδημίας 59, Αθήνα

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων:

Πειραιώς 100, Γκάζι