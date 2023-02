Απόκριες 2023: Ο δήμος Αθηναίων γιορτάζει με δράσεις σε όλη την πόλη - Είσοδος ελεύθερη

Καρναβαλικές εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις για παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς όσοι μείνουν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν την Καθαρά Δευτέρα, θα είναι δωρεάν.

Οι δράσεις για το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου

10:30 → Κέντρο Τεχνών

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.Με αφορμή τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους γαϊτανάκι και αποχαιρετούν την Αποκριά.

10:30 → Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος

«Ο Πικάσο συναντά τον Πλάτωνα!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών.

Με αφορμή το «έτος Πικάσο», όπως ονομάστηκε το 2023 στον χώρο της τέχνης παγκοσμίως, ελάτε να ζωγραφίσουμε το δικό μας κυβιστικό πορτραίτο.

11:00 - 03:30 → Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων

Ο σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 κατεβαίνει στον χώρο της Τεχνόπολης με το βανάκι του και εκπέμπει ζωντανά. Παίζει μουσικές και τραγούδια, κάνει συνεντεύξεις, συμμετέχει στο κυνήγι θησαυρού και απολαμβάνει «ραδιοφωνικά» τις τελευταίες ημέρες της Αποκριάς.

11:00 - 17:00 → Shop (σημείο εκκίνησης)

«Παρέλαση Αρλεκίνων!»

Κυνήγι θησαυρού για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 11 ετών από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

11:00 - 14:00 → Κεντρική αυλή

Face painting για όλες τις ηλικίες από την ομάδα Moutzoures.

Με χρώματα, πινέλα και σκόνη μαγική θα σε μεταμορφώσουμε σε μια μόνο στιγμή.

11:00 - 12:00 & 12:00 - 13:00 & 13:00 - 14:00 → Αποθήκη

«Μικροί μασκαράδες εν δράσει!»

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

11:30 - 13:00 → Κεντρική αυλή

«Nεφελοκοκκυγία» - "Cloud Cuckoo Land"

Bubble Parade για όλες τις ηλικίες από την ομάδα La Petite Marguerite.

12:00 - 13:00 → Κεντρική αυλή

«Pablo καλώς όρισες στο καρναβάλι!»

Εικαστικό εργαστήρι από τη Δήμητρα Νικολοπούλου.

13:00 → Κεντρική αυλή

Συναυλία με τους Locomondo

17:00 → Κεντρική αυλή

Συναυλία με τον Σπύρο Γραμμένο

19:00 → Κεντρική αυλή

Συναυλία με τους Polkar

21:00 → Κεντρική αυλή

Συναυλία με τον Τόνι Σφήνο

22:00 - 03:30 → Μηχανουργείο

Ο Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στήνοντας μια μεγάλη γιορτή με καταξιωμένους Dj και ραδιοφωνικούς παραγωγούς του.

11:30 → Πεδίον του Άρεως

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → Ανδριανού & Δεξίππου - Λουτρό Των Αέρηδων

Αποκριάτικη μουσικοχορευτική περατζάδα με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη».

12:00 → Περιφερειακός Φιλοπάππου- Τρώων- Δωριέων - Πλατεία Μερκούρη

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών "Bloco Swingueira" με ρυθμούς και χορό από τη Βραζιλία.

12:00 → Πλατεία Παπαδιαμάντη

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών "QUILOMBO" σε ρυθμούς παραδοσιακής βραζιλιάνικης μουσικής.

12:00 → Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

12ο Κυνήγι Θησαυρού

Γνωρίζουμε την ιστορία της πόλης μας μέσα από τα μνημεία της Αθήνας.

Σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.

Εγγραφές: 10:00 - 12:00 (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 22)

13:00 → Πλατεία Μοναστηρακίου

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων

Οι δράσεις την Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου

11:00 → Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδή

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και δημιουργικές δραστηριότητες.

11:30 → Πλατεία Αγίου Ανδρέα, Λαμπρινή

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

13:00 → Αγίας Μαρκέλλας

Παρέλαση καρναβαλιστών με τις «Μορφές Έκφρασης», που θα ξεσηκώνουν τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα για μια Αποκριά όπως παλιά.

13:00 → Πανόρμου (Πλησίον σταθμού μετρό)

Συναυλία με την «Μεσογειακή μπάντα»

18:00 - 23:00 → Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Οι δισκοθήκες ανοίγουν και οι καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early 70s γεμίζουν τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από κορυφαίους συλλέκτες και Dj της πόλης. Ένα μοναδικό tribute στην original Disco εποχή σε συνεργασία με το This is Athens.

Οι δράσεις την Καθαρά Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου

Η μεγάλη γιορτή της Αποκριάς ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακά Κούλουμα στο Λόφο Φιλοπάππου κάτω από τον αττικό ουρανό, ο οποίος θα πλημμυρίσει με καμαρωτούς, πολύχρωμους χαρταετούς.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα υποδεχτεί στις 11:00 μικρούς και μεγάλους, ενώ στις 12:00 τη μουσική σκυτάλη θα πάρει η αγαπημένη Γωγώ Τσαμπά, που μαζί με την ορχήστρα της, υπόσχεται να μάς παρασύρει σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι.

Σημειώνεται ότι επειδή το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί, ο δήμος Αθηναίων συστήνει στους πολίτες να επισκέπτονται την σελίδα cultureisathens.gr.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ