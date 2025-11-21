Αποκλεισμένα και χωρίς ρεύμα αρκετά χωριά στα Μετέωρα από την κακοκαιρία

Το νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με αρκετά ορεινά χωριά στα Μετέωρα -και ιδιαίτερα τον Ασπροπόταμο- να έχουν αποκλειστεί.

Οι συνεχείς υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμιών έχουν καλύψει τις γέφυρες με νερά, διακόπτοντας την κυκλοφορία και αφήνοντας τους κατοίκους των οικισμών εγκλωβισμένους. Παράλληλα, σημειώνονται επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του δήμου να προσπαθούν την αποκατάσταση του προβλήματος.



Ωστόσο, εάν οι βροχοπτώσεις συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση, οι ζημιές αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, επιτείνοντας την ταλαιπωρία των κατοίκων στα χωριά που πλήττονται περισσότερο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Νωρίτερα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε, ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στα εξής σημεία: