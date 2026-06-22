Απογραφή ασανσέρ: Τελευταίες ημέρες πριν τα πρόστιμα - Πότε λήγει οριστικά η προθεσμία

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπενθύμισε ότι η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας λήγει στις 30 Ιουνίου 2026.

Στην ενημέρωση τόνισε ότι η υποχρέωση αφορά το σύνολο των ασανσέρ, ανεξαρτήτως χρήσης ή προηγούμενης πιστοποίησης, ενώ για τη μη συμμόρφωση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα.

Ανέφερε ακόμη ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η πολιτεία θα διαθέτει ακριβέστερα δεδομένα για τη χάραξη πολιτικών που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματική εποπτεία των ανελκυστήρων.

«Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

σε πολυκατοικίες,

σε κτίρια γραφείων,

σε ξενοδοχεία,

σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,

ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή υπάρχουν από παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Απογραφή ασανσέρ: Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.