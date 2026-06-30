Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει σήμερα η προθεσμία - Ποια τα πρόστιμα

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ολοκληρώνεται η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου και είχε παραταθεί έως το τέλος Ιουνίου.
Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Η υποχρέωση αφορά όλους τους ανελκυστήρες που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτής χρήσης χώρους, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή είναι καταχωρισμένοι σε άλλο μητρώο.
Απογραφή ανελκυστήρων: Τα πρόστιμα
Όσοι δεν ολοκληρώσουν την απογραφή έως τη λήξη της προθεσμίας, κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται σε:
- 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας
- 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια
- 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό
Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Χωρίς την απογραφή, η νόμιμη συντήρηση του ανελκυστήρα δεν θα είναι δυνατή.
Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των υπόχρεων ιδιοκτητών.