Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει σήμερα η προθεσμία - Ποια τα πρόστιμα

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ολοκληρώνεται η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου και είχε παραταθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η υποχρέωση αφορά όλους τους ανελκυστήρες που βρίσκονται σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτής χρήσης χώρους, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή είναι καταχωρισμένοι σε άλλο μητρώο.

Απογραφή ανελκυστήρων: Τα πρόστιμα

Όσοι δεν ολοκληρώσουν την απογραφή έως τη λήξη της προθεσμίας, κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται σε:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας

2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια

5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Χωρίς την απογραφή, η νόμιμη συντήρηση του ανελκυστήρα δεν θα είναι δυνατή.

Από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των υπόχρεων ιδιοκτητών.