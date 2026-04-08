Aπό τις μάγισσες στις πασχαλινές συνταγές: 5 έθιμα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη Μεγάλη Τετάρτη

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι ημέρα έντονης κατανύξεως και πνευματικής προετοιμασίας για το Πάσχα.

Είναι μία ημέρα που θυμίζει ότι η προετοιμασία για το Πάσχα δεν αφορά μόνο τις υλικές ετοιμασίες, αλλά κυρίως την ψυχική καθαρότητα, την προσευχή και την προσοχή στις μικρές, καθημερινές συνήθειες που διατηρούν ζωντανή τη λαϊκή παράδοση.

Επίσης, παρότι δεν έχει γνωστά ή «θεαματικά» τοπικά έθιμα όσο η Μεγάλη Πέμπτη ή το Μεγάλο Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν διασωθεί κάποιες ιδιαίτερες παραδόσεις που προσθέτουν χρώμα και μυστήριο στην ημέρα αυτή.

Πάσχα: 5 παράξενες παραδόσεις της Μεγάλης Τετάρτης

1. Οι «μάγισσες» και οι συμβουλές για την υγεία

Σε ορισμένα χωριά πίστευαν ότι τη Μεγάλη Τετάρτη εμφανίζονταν οι «μάγισσες» ή πνεύματα που μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και την τύχη.

Οι νοικοκυρές προέβαιναν σε ειδικές προσευχές ή έριχναν νερό με αγιασμό γύρω από το σπίτι για προστασία.

2. Το «άδειασμα των σπιτιών»

Κάποιες παραδόσεις ήθελαν τις οικογένειες να κάνουν μια συμβολική «εκκαθάριση» των σπιτιών τους.

Απομάκρυναν παλιά αντικείμενα, καθάριζαν προσεκτικά και τακτοποιούσαν, προετοιμάζοντας τον χώρο για την Ανάσταση, πάντα με ηρεμία και χωρίς φασαρία.



3. Οι προλήψεις για τα φυτά και τον κήπο

Στην ύπαιθρο, υπήρχε η πεποίθηση ότι η Μεγάλη Τετάρτη είναι καλή μέρα για να περιποιηθεί κανείς τα φυτά, αλλά όχι να κόψει ή να μεταφυτεύσει, διότι αυτό θα «έφερνε αρρώστια».

Κάθε κίνηση στον κήπο γινόταν με σεβασμό και προσοχή.

4. Η ακολουθία των Αγίων Παθών και η «συμβουλή των γερόντων»

Η Εκκλησία επισημαίνει τη σημασία της Μεγάλης Τετάρτης μέσα από την ακολουθία των Αγίων Παθών.

Σε πολλές περιοχές οι ηλικιωμένοι αφηγούνταν στους νεότερους ιστορίες μετάνοιας και συγχώρεσης, διδάσκοντας την ηθική αξία της ημέρας.



5. Προετοιμασία των πασχαλινών συνταγών με σεμνότητα

Σε κάποια χωριά, οι νοικοκυρές ξεκινούσαν ήπιες προετοιμασίες για τα πασχαλινά εδέσματα, όπως ζύμωμα κουλουριών ή καθάρισμα κουζίνας, αλλά πάντα σε χαμηλούς τόνους.

Η εργασία γινόταν με σεβασμό στη νηστεία και στην πνευματική διάθεση της ημέρας.