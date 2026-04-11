Από τις κουλουρομαντήλες μέχρι τα βεγγαλικά: 5 παραδόσεις του Μεγάλου Σαββάτου στην ελληνική ύπαιθρο

Κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει το Μεγάλο Σάββατο με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Το Μεγάλο Σάββατο στην Ελλάδα είναι μια μοναδική μέρα όπου η πίστη, η παράδοση και η χαρά της Ανάστασης ενώνονται μέσα από έθιμα που μπορεί να φαίνονται ασυνήθιστα, αλλά κρατούν ζωντανή την ψυχή της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας.

Κάθε έθιμο έχει τη δική του ιστορία και συμβολισμό, συνδέοντας το καθημερινό με το υπερβατικό και το οικογενειακό με το κοινό.

Από τα φώτα των λαμπάδων μέχρι τα βεγγαλικά και τα παραδοσιακά ψωμιά, κάθε παράδοση αφηγείται μια ιστορία για τη ζωή, την κοινότητα και την αναγέννηση.

Πέντε έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου στην Ελλάδα

1) Άναμμα λαμπάδας και η αναμονή της Ανάστασης

Σε πολλά χωριά, οι πιστοί κρατούν τις λαμπάδες που έχουν πάρει από την εκκλησία, αναμμένες όλο το βράδυ.

Η φλόγα μεταφέρεται συχνά από σπίτι σε σπίτι, σαν σύμβολο ζωής και αναγέννησης, ενώ οι κοινότητες συγκεντρώνονται γύρω από το φως για να περιμένουν τη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης.

2) Χαρταετοί της Ανάστασης

Στην Κρήτη και σε μερικά νησιά του Αιγαίου, οι νέοι φτιάχνουν μικρούς χαρταετούς και τους πετούν την ημέρα ή το βράδυ της Ανάστασης.

Ο χαρταετός συμβολίζει την ψυχή που ανυψώνεται και τη νέα ζωή που φέρνει η Άνοιξη, ενώ το θέαμα γεμίζει χαρά μικρούς και μεγάλους.

3) Κουλουρομαντήλες και πασχαλινά ψωμιά

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι οικογένειες φτιάχνουν περίτεχνα ψωμιά και κουλουρομαντήλες με σχήματα όπως σταυρούς και περιστέρια.

Τοποθετούνται στο τραπέζι πριν την Ανάσταση και θεωρούνται ότι φέρνουν τύχη και προστασία στο σπίτι, ενώ η διαδικασία δημιουργεί ζεστές οικογενειακές στιγμές.

4) Ποδαρικά με νερό και στάχτη

Σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων, οι νοικοκυρές ρίχνουν νερό ή στάχτη στην αυλή ή στην είσοδο του σπιτιού.

Το έθιμο αυτό, παλιό και συμβολικό, θεωρείται ότι καθαρίζει τον χώρο από τα κακά πνεύματα και προετοιμάζει την οικογένεια για τη χαρά της Ανάστασης.

5) Πασχαλινά κανόνια και βεγγαλικά

Στα νησιά του Αιγαίου, όπως η Χίος και η Ρόδος, οι κάτοικοι εκτοξεύουν κανόνια και βεγγαλικά την ώρα της Ανάστασης.

Ο δυνατός ήχος και τα φωτεινά χρώματα σηματοδοτούν τη γιορτή και διώχνουν το κακό, ενώ οι νεότεροι απολαμβάνουν το εντυπωσιακό πανηγύρι που φωτίζει τη νύχτα.