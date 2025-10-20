Από σήμερα σε ισχύ ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025. Τα μέτρα θα ισχύουν έως και τις 24 Ιουλίου 2026.
Η εφαρμογή του Δακτυλίου καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του κέντρου, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:
Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Ανδρέα Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) – και εκ νέου Λ. Αλεξάνδρας.
Ημέρες και ώρες ισχύος
Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
Παρασκευή: 07:00 – 15:00
Ο Δακτύλιος δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και σε ημέρες απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Δακτύλιος: Κυκλοφορία οχημάτων
Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έως 2,2 τόνους, ισχύει η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας:
- Μονές ημέρες: κυκλοφορούν οχήματα με μονό αριθμό κυκλοφορίας
- Ζυγές ημέρες: κυκλοφορούν οχήματα με ζυγό αριθμό
Ποιοι εξαιρούνται
Από τα περιοριστικά μέτρα εξαιρούνται:
Οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βάσει της ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).
Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.
Οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας εντός Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.
Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι τα πρόστιμα για παράβαση των μέτρων του Δακτυλίου είναι 200 ευρώ, ενώ συνιστάται προσοχή στις οδούς οριοθέτησης και στην τήρηση των ωραρίων.