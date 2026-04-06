Από κλαδιά μέχρι γλυκά: Πέντε παράξενα έθιμα της Μεγάλης Δευτέρας στην Ελλάδα

Η Μεγάλη Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της τελευταίας εβδομάδας πριν το Πάσχα και συνοδεύεται από ιδιαίτερες παραδόσεις σε πολλά ελληνικά χωριά.

Αν και δεν έχει την ένταση των υπόλοιπων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, η Μεγάλη Δευτέρα ξεχωρίζει με έθιμα που συνδυάζουν θρησκευτική κατάνυξη, λαϊκή δημιουργικότητα και συμβολικές πράξεις.

Από το μάζεμα των πρώτων ανθισμένων κλαδιών και λουλουδιών μέχρι τα γλυκά που μοιράζονται στους συγγενείς και τους γείτονες, η Μεγάλη Δευτέρα έχει έντονο βιωματικό χαρακτήρα.

Κάθε χωριό φαίνεται να έχει τη δική του εκδοχή των εθίμων, που συχνά συνδέονται με την καθαριότητα του σπιτιού, την προετοιμασία για το Πάσχα και την ευλογία των καρπών της γης.

Πέντε παράξενα έθιμα της Μεγάλης Δευτέρας

1. Μάζεμα ανθισμένων κλαδιών

Οι κάτοικοι σε περιοχές όπως Πήλιο και Καλαμάτα, μαζεύουν κλαδιά και λουλούδια από την εξοχή, τα οποία μετά ευλογούνται στην εκκλησία και στολίζουν τα σπίτια και τις αυλές τους.

Η κίνηση αυτή, συμβολίζει την ανανέωση και την προετοιμασία, καθώς βρίσκονται στην τελική ευθεία για το Πάσχα.

2. Φτιάχνουν τα πρώτα πασχαλινά γλυκά

Σε πολλά χωριά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, παρασκευάζονται τα πρώτα τσουρέκια και κουλουράκια της χρονιάς, τα οποία μοιράζονται σε συγγενείς και γείτονες.

Ένα έθιμο που συνδέει γλυκά και κοινότητα, ενόψει του Πάσχα.

3. Σκούπισμα και καθαριότητα σπιτιού

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι μέρα καθαριότητας για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς οι νοικοκυρές προετοιμάζουν το σπίτι για τη Μεγάλο Εβδομάδα και το Πάσχα.

Το έθιμο αυτό συμβολίζει καθαρότητα και ευλογία στο νέο ξεκίνημα.

4. Στολισμός των εκκλησιών

Τα χωριά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, στολίζουν τις εκκλησίες με λουλούδια και κεριά, ενώ μικρά παιδιά βοηθούν στην προετοιμασία της πομπής του Επιταφίου.

5. Παιχνίδια

Σε ορισμένα χωριά της Ήπείρου και της Μακεδονίας, τα παιδιά παίζουν μικρά παραδοσιακά παιχνίδια στους δρόμους, συνδέοντας την πνευματική προετοιμασία με τη χαρά της κοινότητας.

Αποτελεί ένα ήσυχο, αλλά και ταυτόχρονα ζωντανό έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά.