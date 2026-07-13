Από αύριο η αίτηση των Ελλήνων του Εξωτερικού για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 μέχρι και Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ την Τρίτη 14-7-2026 και ώρα 13:00.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr.

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.

Η αίτηση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2026», οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, στον σύνδεσμο Εξετάσεις/Έλληνες Εξωτερικού/Ανακοινώσεις, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Οι υποψήφιοι αφού συμπληρώσουν προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσουν σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξουν και να τα υπογράψουν σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατούν οι ίδιοι.

Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στην Σύνοψη, και τα υπογράφουν. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομερείς πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.