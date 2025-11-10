Από αύριο αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Κλείνουν νωρίτερα τρεις σταθμοί έως 12 Δεκεμβρίου

Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό (Ανθούπολη – Ελληνικό) τίθενται σε ισχύ από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, καθώς ξεκινά η κύρια φάση του έργου αντικατάστασης των σιδηροτροχιών. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ., πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο επιδομής που έχει γίνει στο δίκτυο του Μετρό από την έναρξη λειτουργίας του, με αντικείμενο την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιάς στις Γραμμές 2 και 3. Το έργο, προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Οι εργασίες ξεκινούν από το τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», όπου οι σταθμοί Δάφνη, Άγιος Ιωάννης και Νέος Κόσμος θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, από Κυριακή έως Πέμπτη.

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται κανονικά στα υπόλοιπα τμήματα της Γραμμής 2:

Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ

Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν:

Από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40

Από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44

Από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51

Από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45

Από Άγιο Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50

Από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47

Από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογήσει την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα συνδέει τους τρεις σταθμούς που θα παραμείνουν κλειστοί.

Η αφετηρία και το τέρμα της γραμμής Χ13 θα βρίσκονται έξω από τον σταθμό «Συγγρού Φιξ», στη λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Παράλληλα με την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών, στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G, ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν ταχύτερα χωρίς να διακοπεί συνολικά η λειτουργία του Μετρό.



