Από 1η Οκτωβρίου το ψηφιακό σύστημα ραντεβού του ΕΣΥ – Στόχος οι 830.000 επισκέψεις μηνιαίως

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προχωρά σε εκτεταμένο ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με στόχο οι πολίτες να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα και με λιγότερη ταλαιπωρία.

Από την 1η Οκτωβρίου ενεργοποιείται ένα νέο ενιαίο σύστημα για τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και δομές του ΕΣΥ. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι μέχρι τώρα πρακτικές (τηλεφωνικές κλήσεις στο νοσοκομείο ή στον αριθμό 1535) σταματούν, ώστε όλα τα ραντεβού να καταγράφονται με διαφάνεια σε ένα κεντρικό ψηφιακό περιβάλλον.

Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

Οι πολίτες θα έχουν τρεις βασικές επιλογές:

την εθνική τηλεφωνική γραμμή 1566,

την εφαρμογή MyHealth App,

την ιστοσελίδα finddoctors.gov.gr.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή να απευθύνονται απευθείας στη μονάδα υγείας για ραντεβού.

Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Οφέλη για τους ασθενείς

Με το νέο μοντέλο αποφεύγονται τα χαμένα ή τα διπλά ραντεβού, αφού κάθε κράτηση θα καταγράφεται κεντρικά. Ο πολίτης θα γνωρίζει με σαφήνεια την ημέρα, την ώρα και τον χώρο όπου θα εξεταστεί.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, σήμερα περισσότερα από 500.000 ραντεβού πραγματοποιούνται κάθε μήνα στο ΕΣΥ. Με την ψηφιοποίηση, ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τις 830.000 επισκέψεις, κάτι που σημαίνει ταχύτερη πρόσβαση και λιγότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς.

«Το νέο σύστημα δείχνει ότι το ΕΣΥ μεγαλώνει και προσαρμόζεται, βάζοντας στο κέντρο τον πολίτη», τόνισε.

Η μετάβαση θα ξεκινήσει σταδιακά την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ενταχθεί όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Η είσοδος στο MyHealth App γίνεται με κωδικούς Taxisnet, ενώ το finddoctors.gov.gr δέχεται σύνδεση τόσο με Taxisnet όσο και με τους προσωπικούς κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας).

Ο ρόλος του 1566

Η γραμμή 1566, που τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο, συγκεντρώνει πλέον όλες τις πληροφορίες για θέματα υγείας σε έναν αριθμό. Μέσω αυτής, οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού, να ενημερώνονται για φάρμακα, για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, καθώς και για προγράμματα πρόληψης και εμβολιασμούς. Έως τον Ιούνιο του 2026 θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας.