Απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 14 Ιουλίου για τη μονιμότητα στο Δημόσιο

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη 14 Ιουλίου οι νοσοκομειακοί γιατροί, ζητώντας να αποσυρθούν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο αφορά το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας εκτιμά ότι η αναθεώρηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας και να διευκολύνει απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο.

Ανάλογη θέση διατυπώνει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας–Πειραιά. Η ΕΙΝΑΠ προειδοποιεί ότι οι αλλαγές θα αυξήσουν την εργασιακή ανασφάλεια και τον αριθμό των συμβασιούχων, ενώ θα επιβαρύνουν περαιτέρω τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Ένωση, οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί φοβούνται ότι θα ενταθούν η υποστελέχωση, οι αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, ενώ περισσότερες υπηρεσίες ενδέχεται να ανατεθούν σε εργολάβους.

Η ΕΙΝΑΠ υποστηρίζει ότι η μονιμότητα των γιατρών αποτελεί βασική προϋπόθεση για σταθερές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, οι οποίες θα λειτουργούν με βάση τις ανάγκες των ασθενών και όχι αποκλειστικά το κόστος.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν επίσης την αντίθεσή τους στις προτεινόμενες αλλαγές των άρθρων 16 και 79, θεωρώντας ότι θα ενισχύσουν την εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα περιορίσουν τις κοινωνικές δαπάνες.

Η ΕΙΝΑΠ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση της 14ης Ιουλίου.