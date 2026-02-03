Απεργία ταξί την Τετάρτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι αυτοκινητιστές ταξί απεργούν και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προειδοποιούν με απεργία διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Αφού παρέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου στο Μαξίμου, οι αυτοκινητιστές ταξί αναγνώρισαν μια πρώτη νίκη του αγώνα τους. Το βασικό αίτημα των οδηγών, είναι να αποσυρθεί το σχέδιο για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση.

Ζητούν ακόμη, να επιτραπεί στα οχήματα να εισέρχονται έμφορτα στις λεωφορειολωρίδες.

Ταξί: Τι ζητούν οι επαγγελματίες οδηγοί

Μεταξύ των αιτημάτων είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Ταξί: Απεργία και στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Η σχετική ανάρτηση αναφέρει αναλυτικά:

«Το Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026. Τα κυριότερα αιτήματα μας είναι:

-Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

-Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

-Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

-Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Την Τετάρτη το πρωί 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί μας στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ».