Απεργία ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή - Η ανακοίνωση ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε παράταση της απεργίας του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (5/12), κάνοντας λόγο παράλληλα για κινητοποιήσεις μετά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Ταξί παρατείνουν την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο ημέρες.

Παράλληλα, όπως ειπώθηκε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Απεργία Ταξί: Τα αιτήματά τους

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν: