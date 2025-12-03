Ελλάδα

Απεργία ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή - Η ανακοίνωση ΣΑΤΑ

Οι οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για νέες απεργίες και μετά τις γιορτές - Τα αιτήματά τους

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε παράταση της απεργίας του μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (5/12), κάνοντας λόγο παράλληλα για κινητοποιήσεις μετά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Ταξί παρατείνουν την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο ημέρες.

Παράλληλα, όπως ειπώθηκε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Απεργία Ταξί: Τα αιτήματά τους

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

