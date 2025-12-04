Απεργία ταξί: Αναστέλλεται αύριο εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Με σχετική του ανακοίνωση, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) επισήμανε πως αναστέλλει για αύριο, Παρασκευή, την απεργία του, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Συνδικάτων Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο» αναφέρει χαρακτηριστικά το σωματείο.

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Απεργία ταξί: Τι ζητούν οι οδηγοί

Ο κλάδος ζητά να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά του, ενώ παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί: