Απεργία στα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) προκήρυξε 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, καλώντας σε συμμετοχή ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων στις θεατρικές παραγωγές.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό παραστάσεων, ενώ αρκετές παραγωγές έχουν ήδη ενημερώσει το κοινό για αλλαγές και μεταφορές εισιτηρίων.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, αιχμή της απεργίας είναι η μη υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τις ενώσεις των θεατρικών παραγωγών, παρά τις προσπάθειες που –κατά την ίδια– διαρκούν εδώ και 13 χρόνια. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι στις 5 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών είχε κηρύξει απεργία με στόχο να ασκηθεί πίεση για την υπογραφή ΣΣΕ, επισημαίνοντας ότι, μετά από πάνω από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική πλευρά δεν προσέρχεται σε «ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο».

Από την απεργία εξαιρείται προσωπικό που χαρακτηρίζεται «ασφαλείας» και συγκεκριμένα ο/η φύλακας (εφόσον υπάρχει), ο/η ταμίας εισιτηρίων και το τμήμα προβολής/επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού, υπό τον όρο ότι θα είχαν βάρδια βάσει του αναρτημένου προγράμματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η ανακοίνωση της ΠΟΘΑ (όπως δόθηκε στη δημοσιότητα)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και τεχνικοί θεάτρου προσπαθούν να συνάψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τις αντίστοιχες ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς αποτέλεσμα.

Στις 5 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κήρυξε απεργία με στόχο την πίεση για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς μετά από πάνω από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική πλευρά αρνείται να προσέλθει σε έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο προς υπογραφή ΣΣΕ, με εναλλασσόμενες από την πλευρά της κάθε φορά προφάσεις για την υπογραφή.

Σε αυτό το κλίμα, καλούμε τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς θέατρου και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για 27 Δεκεμβρίου.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση με κανέναν τρόπο καθώς και απαγορεύεται η πρόσληψη απεργοσπαστών για την ημέρα της απεργίας. Καλούμε τους ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους θεατρικών παραστάσεων να συμμετέχουν στην απεργία χωρίς φόβο.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας.