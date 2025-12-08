Απεργία στα εμπορικά πλοία - Η ανακοίνωση

Σε 24ωρη απεργία προχωράνε οι εργαζόμενοι στα εμπορικά πλοία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ, στις 11 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται, «η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ εδώ και δύο χρόνια έχει αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τα πληρώματα στην κατηγορία των RO/RO τα οποία είναι δρομολογημένα και εξυπηρετούν βασικές ανάγκες των νησιών με εμπορεύματα μεταξύ των οποίων είναι και επικίνδυνα φορτία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: πετρέλαια-βενζίνη, υγραέριο, μπουκάλες οξυγόνου, χημικά, ούζα, τσίπουρα, χορτάρια και πολλά ακόμη».

Τα αιτήματα της ΠΕΝΕΝ

Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση ενημερώνει ότι:

«Τα βασικά αιτήματα της ΠΕΝΕΝ και των μελών της στην κατηγορία των πλοίων RO/RO είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

Καθορισμός των οργανικών συνθέσεων στα RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Υπογραφή ΣΣΕ με βάση τα ισχύοντα στην Ακτοπλοΐα.

Ουσιαστική αναπροσαρμογή στα γκαραζιάτικα.

Επίδομα επικινδυνότητας 15%

Καθιέρωση 2 ρεπό τον μήνα (2 24ωρα εκτός πλοίου) για όλους τους μήνες του χρόνου στα πληρώματα των RO/RO.

Διευκρινίζουμε ότι στα περισσότερα πλοία δεν παρέχεται ρεπό όπως εθιμικά εφαρμόζεται στην Ακτοπλοΐα ενώ και όταν τα πλοία έχουν διανυκτέρευση επειδή η προβλήτα των RO/RO στο Κερατσίνι δεν επαρκεί για την πρόσδεση των πλοίων, ένα πλοίο μια φορά την βδομάδα βγαίνει στην ράδα του Πειραιά έχοντας μέσα εγκλωβισμένο το πλήρωμα!

Επίσης να υπογραμμίσουμε και ταυτόχρονα να διευκρινίσουμε ότι σε ότι αφορά την επάνδρωση και την οργανική σύνθεση των πλοίων αυτών, η δικαιοδοσία βρίσκεται στην αρμοδιότητα του ΥΕΝ, που από τον περασμένο Μάη τόσο ο Υπουργός Ε.Ν Β. Κικίλιας, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΕΝ - ΔΝΕΡ) προκλητικά σιωπούν και συνειδητά βάζουν πλάτη να διαιωνίζεται η επάνδρωση στα πλοία αυτά σύμφωνα με ότι ισχύει στην φορτηγό Ναυτιλία, ενώ γνωρίζουν άριστα ότι τα πλοία αυτά έχουν διπλάσια οργανική σύνθεση από αυτή την επαίσχυντη επάνδρωση που προβλέπεται για την φορτηγό Ναυτιλία σύμφωνα με το τονάζ των πλοίων».

Όπως τονίζεται, η απεργία ενδέχεται να κλιμακωθεί και η έναρξή της έχει οριστεί για τις 6 π.μ.