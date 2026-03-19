Απεργία στα βενζινάδικα: Κλειστά αύριο τα πρατήρια και στη Λήμνο - Τα αιτήματά τους

Σε απεργία διαρκείας βρίσκονται από σήμερα, Πέμπτη (19/3) τα βενζινάδικα στη Λέσβο, ενώ από αύριο, Παρασκευή, θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις και τα πρατήρια καυσίμων στη Λήμνο.

Μεταξύ των αιτημάτων, είναι τα 20 λεπτά πλαφόν στο λίτρο καυσίμου, με τους πρατηριούχους να δηλώνουν: «με τα 12 λεπτά του ευρώ, πλαφόν κέρδος, φορολογήσιμα, τα πρατήρια δεν είναι βιώσιμα».

Απαντώντας στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασία του Καταναλωτή, που κάνει λόγο για 32 λεπτά κέρδος ανά λίτρο καυσίμου στα πρατήρια των νησιών, από το διυλιστήριο στην αντλία ο πρόεδρος της ένωσης βενζινοπωλών Λέσβου, Γιώργος Μαλλής σημείωσε ότι «τα ιδιόκτητα πρατήρια, έχουν μόνο τα 12 λεπτά που και αυτά φορολογούνται. Το υπόλοιπο ποσό πηγαίνει στις εταιρεία πετρελαιοειδών που μεταφέρουν τα καύσιμα στα νησιά».

Απεργία στα βενζινάδικα: Τι αναφέρει η ανακοίνωση πρατηριούχων Λέσβου

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ένωση βενζινοπωλών Λέσβου, «τα 32 λεπτά περιθωρίου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά λίτρο, από το διυλιστήριο έως την τιμή στην αντλία για τη Λέσβο, τα οποία επικαλείται η Πολιτεία, ΔΕΝ ανήκουν αποκλειστικά στο πρατήριο».

«Από τα 32 λεπτά, τα 4,65 λεπτά αποτελούν ΦΠΑ, ο οποίος αποδίδεται στο κράτος. Ο αναλυτικός διαχωρισμός των 32 λεπτών έχει ως εξής: 4,65 λεπτά: ΦΠΑ 17% 17,09 λεπτά: κόστος μεταφοράς και κέρδος εταιρείας 10,26 λεπτά: καθαρό περιθώριο πρατηριούχου Λέσβου» σημειώνουν επίσης.

Απεργία στα βενζινάδικα: Τα αιτήματα των πρατηριούχων Λέσβου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου:

«Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια- τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου- έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία.

Με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, ανακοινώνουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας από 19/03/2026, έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας.

Απαιτούμε τα πρατήριά μας να παραμείνουν υγιή και βιώσιμα, όπως αρμόζει σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση που επέλεξε να επενδύσει και να δραστηριοποιείται σε έναν τόσο απαιτητικό τομέα».

Οι πρατηριούχοι διεκδικούν:

«Την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27/02/2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου».

Και η ανακοίνωση καταλήγει:

«Το ισχύον πλαφόν δεν αποτελεί λύση. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν οδηγηθεί στο σημείο μηδέν.

Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει βιώσιμη λύση πριν ο κλάδος οδηγηθεί σε οριστική κατάρρευση».