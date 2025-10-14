Απεργία σήμερα: Τι ώρα σταματούν λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικός, τραμ

Στην πανελλαδική απεργία σήμερα, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κανονικά πραγματοποιούνται όλες οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων κλάδων στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Συνεπώς, δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις πτήσεων.

Στην απεργία αξίζει να σημειωθεί πως, σχετικά με τα ταξί, ο ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως δεν θα συμμετέχουν στην απεργία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες-χρήστες και όλους τους πολίτες».

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω της συμμετοχής των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, στην απεργία από 00:01 έως 23:59 την Τρίτη. Οι ναυτεργάτες καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία» και καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ-ΜΣΤ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Απεργία σήμερα: Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ κινούνται μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ κυκλοφορούν από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων ξεκινά σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους αρχίζει γύρω στις 20:00.

Ειδικότερα τα μέσα θα κινηθούν ως εξής:

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

Οι σταθμοί ανοίγουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί σταματούν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.



Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

Οι σταθμοί ανοίγουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):