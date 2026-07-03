Απεργία σήμερα 3/7 στα πλοία στη Ραφήνα: Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο, ποια ακυρώνονται

Σήμερα, Παρασκευή 3/7, είναι η απεργία των ναυτεργατών στη Ραφήνα, παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά.

Η 24ωρη απεργία κρίθηκε παράνομη κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ) και με τα ναυτεργατικά σωματεία, διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης επικεντρώνεται στο διαδικαστικό σκέλος της προκήρυξης της απεργίας (οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και προσδιορισμός του προσωπικού ασφαλείας) με τα ναυτεργατικά σωματεία, να αντιτείνουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Στην απεργία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο Στέφενσων», ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το «Superferry».

Απεργία σήμερα 3/7 στα πλοία στη Ραφήνα: Τι ισχύει με τα δρομολόγια

Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει η SEAJETS τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα για σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι, ενώ το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο. Παράλληλα, το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.

Την ίδια ώρα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, ενώ ανάλογες ακυρώσεις γνωστοποίησε και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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