Απεργία ΠΟΕΕΤ σήμερα: Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας

Η ανακοίνωση για την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ)

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Η πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

«Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό και την εστίαση με:

  • Αυξήσεις στους μισθούς
  • 5ήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας.
  • Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους.
  • Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας.
  • Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
  • Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού».

