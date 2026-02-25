Απεργία ΠΟΕΕΤ σήμερα: Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Η πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

«Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό και την εστίαση με: