Απεργία ηθοποιών σήμερα: Ποια θέατρα θα είναι κλειστά

Η απεργία των ηθοποιών που κήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) οδηγεί σήμερα σε καθολικές ακυρώσεις παραστάσεων, καθώς, σύμφωνα με το νέο δελτίο Τύπου του ΣΕΗ, η συμμετοχή ξεπερνά το 97%.

Το ΣΕΗ αναφέρει ότι η συμμετοχή στην κινητοποίηση αυξάνεται διαρκώς, με ηθοποιούς, θιάσους και ανεξάρτητες ομάδες να προστίθενται στη λίστα στήριξης της απεργίας. Η σημερινή κινητοποίηση αφορά το πάγιο αίτημα του κλάδου για υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στη λίστα που δημοσιοποίησε το Σωματείο περιλαμβάνονται μεγάλοι θεατρικοί χώροι όπως το Θέατρο Τέχνης, το Παλλάς, το Βέμπο, το Ακροπόλ, το Αλίκη, ο Ελληνικός Κόσμος, το Μικρό και το Μεγάλο Χορν, το Λαμπέτη, το Μουσούρη, καθώς και πλήθος μικρότερων σκηνών σε Αθήνα και Πειραιά. Αντίστοιχα, αρκετές ομάδες και θέατρα που δεν είχαν προγραμματισμένη παράσταση σήμερα ανακοίνωσαν αλληλεγγύη στην απεργία.

Στην ανακοίνωσή του, το ΣΕΗ καλεί το κοινό να ενημερωθεί εγκαίρως για τις ακυρώσεις και τους παραγωγούς να κλείσουν την προπώληση, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία. Παράλληλα, καλεί ηθοποιούς και θεατές στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 στη Βουκουρεστίου.

Ακολουθεί η ανανεωμένη λίστα των θεάτρων που δηλώνουν ότι δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, σύμφωνα με το ΣΕΗ.

Θέατρα που παραμένουν κλειστά

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Θέατρο Αθηνών: Cancel

Θέατρο Άλμα: Festen

Θέατρο Αλίκη: Μπαμπάδες με ρούμι

Θέατρο Ακροπόλ: Η μητέρα του σκύλου

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης: Στο Τσακ

Θέατρο Αποθήκη: Στην εξοχή

Θέατρο Αλάμπρα: 2:22 A Ghost Story

Θέατρο Άνεσις: Τελευταία έξοδος, Τζόνι Μπλε

Θέατρο Βεάκη: Δον Ζουάν

Θέατρο Βεάκη (παιδικό): Βαρώνος Μινχάουζεν

Θέατρο Γκλόρια: Ράφτης κυριών

Θέατρο Βρετάνια: Άρωμα Γυναίκας

Θέατρο Ζήνα: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ

Μικρό Παλλάς: Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής

Θέατρο Πόρτα: Dracula

Θέατρο Οδού Κυκλάδων: Αρχιμάστορας Σόλνες (πρόβα)

Θέατρο Embassy: Η κόμισσα της Φάμπρικας

Θέατρο Κνωσός: Ο εχθρός του λαού

Θέατρο Τέχνης: Το Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο Τέχνης (παιδικό): Ο κος Βρομύλος

Θέατρο Παλλάς: Αλεξάνδρεια

Θέατρο Πόλη: Οικογένεια Τσεκμέ

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το Μεγάλο μας Τσίρκο, Ούτε μπρος, ούτε πίσω

Θέατρο Φιλίπ: Χάσαμε τη θεία – Στοπ

Θέατρο Βέμπο: Ένας ήρωας με παντούφλες

Νέος Ακάδημος: Η Φάλαινα

Θέατρο Αλκυονίς: Ταρτούφος

Θέατρο Κιβωτός: Η κουζίνα

Θέατρο Λαμπέτη: Η ληστεία της συμφοράς

Θέατρο Μουσούρη: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Cleansed, Το καπλάνι της βιτρίνας (παιδικό)

Μικρό Χορν: Άγριος Σπόρος

Θέατρο Χορν: Μάρτυρας Κατηγορίας

Θέατρο Ιλίσια: Το ακρωτήρι

Θέατρο Χώρα: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν, Πιτσιμπούργκο

Θέατρο Ήβη: Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

Θέατρο Σημείο: Ευγένιος

Θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

Θέατρο Cartel: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Merdre!

Θέατρο Εμπορικόν: ΚΕΙΚ

Θέατρο Πορεία: Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Θέατρο FIAT: Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίγεια σωτηρία

BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο Δίπυλον: Η μέρα της φούστας

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας: Η Μόνικ δραπετεύει

Θέατρα και ομάδες που δηλώνουν συμπαράσταση