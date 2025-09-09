Απεργία: Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική

Ξεκίνησε από τις 6 το πρωί της Τρίτης (9/9) η 48ωρη απεργία που έχει κηρύξει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η οποία θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης (11/9).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί αντιδρούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δίνει τη δυνατότητα μετακινήσεων με βαν.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Επιπλέον, η ανακοίνωση ενημερώνει για συγκέντρωση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10 πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης» για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.

Απεργία ταξί: Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που επιτρέπει την αστική μεταφορά από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με τη διάταξη «από τόπο σε τόπο», αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί.

Αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική ρύθμιση πλήττει βάναυσα τον κλάδο μας, υπονομεύοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, τη νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς μεταφορών. Το ΣΑΤΑ απαιτεί την άμεση και πλήρη απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι:

Θα προχωρήσουμε σε δυναμικές, μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο.

Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγών και μηνύσεων για διαφυγόντα κέρδη, ακόμη και κατά αρμόδιων υπουργών και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, που ευθύνονται για την ψήφιση και εφαρμογή αυτής της παράνομης ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση επί έξι χρόνια απαξιώνει τον κλάδο μας και παράγει συνεχώς προβλήματα. Οφείλει όμως να αντιληφθεί ότι η υπομονή και η ανοχή μας έχουν πλέον εξαντληθεί. Η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύονται».