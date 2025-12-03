Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα έως τα ξημερώματα της Πέμπτης

«Χειρόφρενο τραβούν» οι οδηγοί ταξί της χώρας έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12) στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που έχει κηρύξει ο κλάδος από την Τρίτη (2/12).

Παράλληλα, ζητούν να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματά τους.

Χθες πρώτη ημέρα της 48ωρης απεργίας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους, στο κέντρο της Αθήνας έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

Σύγκέντρωση έξω από το υπουργείο Μεταφορών, εχθές Τρίτη/Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: