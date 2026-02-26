Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν στις 28 Φεβρουαρίου μετρό, ηλεκτρικός, τραμ

Στάση εργασίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν μεθαύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στο Μετρό, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, τα διοικητικά συμβούλια σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας, έως τις 09:00 το πρωί.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Απεργία στα Τέμπη: Στάση εργασίας σε ηλεκτρικό, τραμ

Οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) και στο Τραμ ανακοίνωσαν πως θα συμμετάσχουν με στάση εργασίας στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, για τα τρία χρόνια από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργούν 9:00-21:00, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.

Τέμπη: Τι αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους για τη στάση εργασίας

Σε ανακοίνωσή τους, το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, Σωματείο Εργαζομένων Τραμ και Αστικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΣΤΑΣΥ και Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής αναφέρουν:

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη μαύρη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Τρία χρόνια μετά, η οργή παραμένει ζωντανή και η απαίτηση για δικαιοσύνη ηχεί πιο δυνατά από ποτέ. Παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης και συσκότισης των ευθυνών, εμείς δεν ξεχνάμε τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν στα Τέμπη, ανάμεσα στους οποίους και τους 11 συναδέλφους μας σιδηροδρομικούς.

Η μνήμη μας όμως αγκαλιάζει και τους δικούς μας ανθρώπους που χάθηκαν στο καθήκον. Δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους μας στη ΣΤΑΣΥ, Νίκο Βάρδα και Πέτρο Γιάμαλη που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικά δυστυχήματα εν ώρα εργασίας. Οι απώλειες αυτές αποτελούν την πιο σκληρή απόδειξη ότι η υποστελέχωση, η έλλειψη σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας και η προτεραιοποίηση των κερδών έναντι της ανθρώπινης ζωής, γεννούν τραγωδίες.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις - διευκολύνουμε τους πολίτες

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τα Σωματεία μας αποφάσισαν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις με ειδικό ωράριο λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί, η μαζική και ασφαλής μετάβαση των διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η ασφαλής αποχώρηση των εργαζομένων και των πολιτών.

Ωράριο λειτουργίας

ΓΡΑΜΜΗ 1 (π. ΗΣΑΠ) - ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ: Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00. καλούμε όλους και όλες στις 12:00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα».

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς απαιτούν :

Πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών και για τα εργατικά δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή του Νίκου Βάρδα και του Πέτρου Γιάμαλη.

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες για την ασφάλεια των μεταφορών.

Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και των συστημάτων ασφαλείας σε όλο το δίκτυο.

Υγεία και Ασφάλεια για εργαζόμενους και επιβάτες

Δημόσιες και Ασφαλείς Συγκοινωνίες στην υπηρεσία του λαού και όχι των μονοπωλίων.

«Δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα, για τους συναδέλφους μας που χάθηκαν, για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ, για την αξιοπρέπεια της ζωής μας…» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τέμπη: Ποιοι απεργούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και την ίδια ώρα, ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα κεντρικά σημεία πόλεων στην υπόλοιπη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς. Επηρεάζονται οι μετακινήσεις και οι συγκοινωνίες, ως προς τους κλάδους που ήδη έχουν ανακοινώσει απεργία (ακτοπλοΐα, σιδηρόδρομος), αλλά και η κυκλοφορία στους δρόμους, όπου θα διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Η ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχει στα συλλαλητήρια του Σαββάτου. Αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση: «Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Το Σάββατο απεργούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο». Αναμένεται απόφαση για το πώς θα κινηθούν οι μετρό και αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα.

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Αττικής όλες τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών στην 24ωρη παναθηναϊκή απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12:00 μ. στο Σύνταγμα.

Από την πλευρά του και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ανακοινώνει, ότι: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Ακολούθως, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ