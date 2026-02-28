Απεργία για τα Τέμπη: Πώς κινούνται μετρό, λεωφορεία, τραμ - Τι ώρα τα τελευταία δρομολόγια

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σήμερα, σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Απεργία για τα Τέμπη: Πώς κινούνται μετρό, λεωφορεία, τραμ

Σιδηρόδρομος - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό λειτουργούν από τις 9 το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά πραγματοποιείται και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά - Πειραιάς» λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ ξεκινά σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός αναχωρεί από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός αναχωρεί στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός αναχωρεί από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, έξι σταθμοί του μετρό είναι κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.