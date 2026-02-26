Απεργία για τα Τέμπη: Κλείνουν το Σάββατο έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, Thema, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μέσου, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη.

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Απεργία για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στον ΟΑΣΘ

Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Η στάση εργασίας θα έχει διάρκεια από την έναρξη της βάρδιας και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

Ο ΟΑΣΘ παίρνει μέρος της πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) για την 28η Φεβρουαρίου.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ σημειώνει ότι την ημέρα της στάσης εργασίας, τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς και καλούν την κοινωνία να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα για καλύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Επιπλέον, καλούν το κοινό να παραστεί στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/2 στις 12:00, στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Η 28η Φεβρουαρίου, όπως τονίζει το συνδικάτο, «δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης για την απόδοση δικαιοσύνης και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών μετακίνησης για όλους».