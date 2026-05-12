Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη (13/5), οι δημόσιες υπηρεσίες, λόγω της πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί, καθώς και αντίστοιχες δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Την ίδια ώρα, η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοί τους δεν εκπροσωπούνται συνδικαλιστικά από την οργάνωση. Ως αποτέλεσμα, η αυριανή απεργία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των ΜΜΜ, τα οποία θα κινηθούν κανονικά και χωρίς τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη σύγχυση που προκάλεσαν αναρτήσεις και δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, τα οποία μετέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με πιθανές αλλαγές στη λειτουργία των μεταφορών.

Οι διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην αυριανή απεργία «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς».

Τα αιτήματα