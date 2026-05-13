Απεργία ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα για το Δημόσιο - Τι ισχύει για σχολεία και ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ.

Ως αποτέλεσμα, σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα θα είναι κλειστές.

Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων – Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων – πρέπει να προσέλθουν κανονικά, εκτός αν έχουν ενημερωθεί διαφορετικά από τους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές μονάδες.

Σε ό,τι αφορά στα ΜΜΜ, όπως έχει διευκρινίσει η ΑΔΕΔΥ, η απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία τους σήμερα, καθώς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή.

Στις 10:30 πμ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Ολόκληρο το δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ:

«ΣΤΙΣ 13 ΜΑΙΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Στην απεργία στις 13 Μαΐου εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς.

Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο( ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα) και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή.

Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί.

Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται- ιδιαίτερα στα πεδία της υγείας και της παιδείας- ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα άλλα και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά ο οποίος ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των Σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος.

Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας και η προτεραιοποίηση στην υλοποίηση πολιτικών που διαμορφώνουν συνθήκες οικονομικής κυριαρχίας για τους λίγους συμπληρώνουν το δυστοπικό περιβάλλον όπου οι πολλοί υφίστανται τις συνέπειες της γεωπολιτικής πραγματικότητας του σήμερα και του πολέμου που έχει ξεσπάσει. Ενός πολέμου που έχει πρόσημο την στρατιωτική και οικονομική επέκταση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και ο οποίος οδηγεί σε ένα περιβάλλον φόβου και αστάθειας. Την ίδια στιγμή μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς μας, για την υγεία και την εκπαίδευση, πληρώνουμε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος ενώ οι λίγοι και ισχυροί έχουν πρόσβαση σε φοροαπαλλαγές ή κρατικές ενισχύσει ενώ για τις τράπεζες συνεχίζεται το καθεστώς των «αναβαλλόμενων φόρων.

Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων αλλά η ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Η επιλογή της κυβέρνησης να κατασκευάσει μια εικόνα όπου οι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε στρέβλωση είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και πως το νέο πειθαρχικό και η άρση της μονιμότητας θα μετασχηματίσουν το Δημόσιο έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία αποκαλύπτουν ένα δίκτυο πατρωνίας που λειτουργεί ως σύγχρονος κοτζαμπασισμός.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς όπως στον ΕΦΚΑ, στη ΔΥΠΑ και στα δικαστήρια, η συγκλονιστική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων των δήμων που οδήγησε σε προσωρινή αναδίπλωση την κυβέρνηση, δείχνουν τη μοναδική διέξοδο, τον δρόμο της οργανωμένης πάλης, της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα κέρδη των λίγων. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συλλογική δράση. Όλες οι ομοσπονδίες, τα σωματεία να μπουν σε μια φάση ισχυρότερης διεκδίκησης και ενδυναμωμένης λειτουργίας. Να δώσουν τις μάχες που έρχονται μέσα από τη μαζική συμμετοχή και την ενότητα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικά και αγωνιστικά το «παρών» στην 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μάη, απέναντι σε μια συνολική πολιτική που υποβαθμίζει τη μισθωτή εργασία, διαλύει θεμελιώδη δικαιώματα και υπονομεύει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Σήμερα, είναι πιο ισχυρή από ποτέ η ανάγκη για μια συνολική ανατροπή της πολιτικής που αντιμετωπίζει τους δημόσιους υπαλλήλους ως κόστος και όχι ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30πμ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα Ν.Τ. σε όλη τη χώρα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

• Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

• Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

• Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

• Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Στις 13 Μάη απεργούμε.

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει».