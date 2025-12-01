Απεργία 3/12: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Απεργία έχουν προκηρύξει κλάδοι της αγοράς για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Παραγωγοί και επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές καθώς και οι οδηγοί ταξί, προχωρούν σε νέες συγκεντρώσεις στις επόμενες ημέρες ενώ συνεχίζονται και οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Απεργία 3/12: Χωρίς λαϊκές αγορές την Τετάρτη

Χωρίς λαϊκές αγορές μένει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η χώρα μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».

Απεργία 3/12: Συμμετέχουν και τα ταξί

Καθηλωμένα μένουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Χωρίς ταξί είχε μείνει η Αττική για 48 ώρες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».